Em 2023, a maioria das mães de Passo Fundo optou pela cesárea no parto de seus filhos. De 2.598 partos ocorridos no município, 64% foram cesarianas e 35% normais. Os dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde seguem uma tendência estadual e uma cultura enraizada no Brasil há pelo menos 14 anos, quando a proporção de cesarianas superou os partos normais em 52%.