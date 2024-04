A nova estrutura que será montada no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, para abrigar a maternidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade após o Pompéia ter fechado o setor na cidade, contará com a opção de um espaço para a realização de partos humanizados, no chamado método Leboyer. A metodologia foi criada pelo obstetra francês Frédérik Leboyer e introduzida no Brasil em 1974, pelo obstetra Claudio Basbaum. Nesse parto, também chamado de sem violência, a finalidade é não estressar o bebê, tornando a primeira experiência dele fora do útero menos traumática.