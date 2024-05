As mais de 77 mil pessoas que estão vivendo em abrigos no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes já estão sendo vacinadas contra a gripe. A elaboração da estratégia para imunizar toda a população a partir de seis meses de idade nesses locais envolveu técnicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES), do Ministério da Saúde e dos municípios. Porto Alegre vem aplicando as vacinas desde a semana passada, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).