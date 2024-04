Elas estão relacionadas, mas têm causas diferentes. A rinite alérgica ocorre quando você respira algo ao qual é alérgico e, por isso, a parte interna do nariz fica inflamada e inchada. Já a sinusite é uma inflamação do revestimento interno dos seios da face, que pode ser aguda ou crônica. As informações são da Organização Mundial da Saúde (OMS).