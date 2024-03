Sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face (ou sinus), parte do crânio entre o nariz, os seios e os olhos, cujos ossos apresentam cavidades. Essa é a região responsável por ressoar a voz, além de ajudar na sustentação do crânio e aquecer o ar que inspiramos. O tecido dali produz o muco que carrega "materiais estranhos" (como a própria sujeira do ar) para a parte posterior do nariz.