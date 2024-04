O número de médicos que trabalham no Rio Grande do Sul cresceu 51% entre 2011 e 2024. Os dados foram divulgados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na última segunda-feira (8) e revelam que o Estado possui 37.368 profissionais. Isso significa que, em solo gaúcho, a cada mil habitantes, há 3,42 médicos disponíveis para prestar atendimento por grupo. Em 2011, eram 24.716 trabalhando no Rio Grande do Sul.