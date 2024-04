O número de vítimas fatais pela dengue no Rio Grande do Sul, neste ano, já alcança 64 pessoas. O total se aproxima do recorde histórico, de 66 óbitos, registrado ao longo dos 12 meses de 2022. As quatro mortes mais recentes foram confirmadas, nesta terça-feira (9), pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). Faleceram três mulheres e um homem, todos portadores de comorbidades e moradores do Vale do Sinos.