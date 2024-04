A Câmara de Vereadores de Viamão aprovou o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar financiamento de R$ 24 milhões, junto ao Banrisul, para a compra do hospital da cidade. A proposta de aquisição havia sido formalizada na tarde desta terça-feira (9) em reunião com a Fundação Universitária de Cardiologia, governo do Estado e Ministério Público do RS. O placar da votação na Câmara de Vereadores, em sessão realizada também nesta terça, foi de 19 votos a favor e nenhum contrário. Houve duas ausências.