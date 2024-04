O cidadão que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) sabe que agilidade e praticidade no atendimento são essenciais no dia a dia. No entanto, muitas vezes a burocracia acaba tornando esse processo moroso. Foi pensando em facilitar a vida dos pacientes que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) desenvolveu o aplicativo Meu Clínicas, disponível nos sistemas Android e iOS.