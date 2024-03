Planejamento e boas amizades são elementos fundamentais para quem pretende envelhecer bem e com mais segurança. Chefe do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a médica geriatra Maria Cristina Berleze orienta se deve começar a pensar no envelhecimento desde cedo para que bons hábitos sejam introduzidos na rotina precocemente, garantindo uma transição tranquila para as décadas de idade mais avançada. As boas relações também precisam ser cultivadas ao longo de toda a vida, para que estejam naturalmente presentes como um círculo de apoio no dia a dia quando a velhice chegar.