Ameaça crescente não apenas no Rio Grande do Sul, como em todo país, a dengue tem batido recordes de contágio em 2024 — já são mais 1,3 milhão de casos prováveis, conforme o Ministério da Saúde. O número de mortes confirmadas pela doença é de 343 e outras 775 estão em investigação no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 14.255 casos já identificados e 15 óbitos, sendo o mais recente confirmado nesta quinta-feira (7), um homem de 33 anos, morador de Araricá.