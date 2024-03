Os números de casos e mortes por dengue divulgados por 10 Estados brasileiros neste ano, incluindo o Rio Grande do Sul, são diferentes dos apresentados pelo painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. As informações são do jornal Folha de S.Paulo, que analisou dados computados até terça-feira (5) pelas unidades federativas e pelo governo federal.