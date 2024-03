Uma dieta rica em vitaminas e fibras é essencial para quem deseja uma alimentação equilibrada. E consumir frutas da estação é um bom negócio para o bolso e para a saúde. Isso porque os produtos são cultivados com menos agrotóxicos e a um custo mais baixo, o que impacta no preço final dos itens. Com o início do outono e índices mais amenos de temperatura, cresce a oferta de alimentos típicos dessa época, como abacate, caqui, goiaba, kiwi, maçã, mamão, limão, banana e pera.