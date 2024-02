Na contramão do cenário global, o Brasil registrou um aumento médio de 6% ao ano na taxa de suicídio entre jovens, no período de 2011 a 2022. Já os índices de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos cresceu 29% a cada ano nesse mesmo intervalo de tempo. Esses dados foram evidenciados por um estudo desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), em colaboração com pesquisadores de Harvard, e publicado na The Lancet Regional Health – Americas, na última quinta-feira (15).