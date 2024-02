O Rio Grande do Sul registrou o terceiro óbito em decorrência da dengue em 2024. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES), confirmou a morte nesta sexta-feira (9). A vítima é uma mulher de 71 anos, moradora de Santa Rosa, no noroeste do Estado, que tinha comorbidades e faleceu em 2 de fevereiro.