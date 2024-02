Após reuniões com o governo do Estado, Porto Alegre e Canoas conseguiram renegociar os valores repassados pelo programa Assistir aos hospitais que atendem via Sistema Único de Saúde (SUS). As reivindicações de representantes dessas cidades pelo aumento das verbas ocorrem desde o lançamento do modelo, que alterou a forma de destinar recursos estaduais às instituições de saúde gaúchas.