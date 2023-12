A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) colocou o cigarro eletrônico novamente em debate por conta da atualização da norma que proíbe o comércio, a fabricação, importação e propaganda do produto no país. Uma consulta pública sobre o assunto — na qual a sociedade civil terá 60 dias para se manifestar sobre o tema — faz parte do processo que tem sido discutido no órgão desde 2019.