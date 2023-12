Com expectativa de apenas mais dois anos de vida, o adolescente paulistano Alexander Martinez, 15 anos, passou por uma cirurgia em setembro que mudou este cenário. Alexander nasceu com "metade do coração" — com um ventrículo único e não dois —, e já havia passado por três cirurgias. Após ser hospitalizado no início do ano, o jovem passou por exames e uma batalha judicial para receber um ventrículo artificial, o HeartMate 3.