Sete entidades médicas enviaram um pedido público à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrando uma posição da agência a respeito do uso indiscriminado de implantes hormonais no Brasil. A crescente aplicação dos chamados "chip da beleza" tem gerado preocupação entre os especialistas em endocrinologia, obesidade e ginecologia. Os profissionais alertam que não existe dose segura para o uso do produto para fins estéticos ou de performance. Ainda de acordo com a classe médica, os efeitos colaterais podem ser imprevisíveis e graves, com os riscos ultrapassando qualquer possível benefício.