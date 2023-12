O Instituto de Cardiologia (IC) de Porto Alegre e os sindicatos que representam os trabalhadores do local chegaram em um acordo, nesta quarta-feira (20), para o pagamento de salários e atrasados e verbas rescisórias, referentes à demissão de 223 funcionários da instituição de saúde no último mês. Além disso, o acordo anulou as rescisões dos dias 16 e 17 de novembro, nas quais os funcionários não teriam os valores rescisórios pagos, devido à entrada do IC em recuperação judicial no mês passado.