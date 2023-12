O Hospital Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, encerrará as operações de sua unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica a partir desta sexta-feira (1º), cinco meses e meio após a abertura do setor. Em nota, a instituição informou que o fim do serviço é decorrente da “ausência de fontes de recursos financeiros dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) para a manutenção do serviço”. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os leitos faziam parte da Operação Inverno e contaram com repasses do município até 30 de setembro — após essa data, a responsabilidade passou a ser do hospital.