As festividades que marcam a virada de ano são marcadas por confraternizações, presente e expectativas pela mudança de ciclo. No entanto, não é incomum a melancolia de quem estabeleceu metas no período e não as cumpriu. Para alguns especialistas, a “dezembrite”, como vem sendo chamada a “síndrome de fim de ano”, pode desencadear sintomas relacionadas à depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental.