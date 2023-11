Anunciada pelo Ministério da Saúde no início desta semana, a restrição de oferta de vacinação contra a covid-19 apenas para grupos prioritários no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2024 representa, para as farmacêuticas, uma oportunidade no cenário de distribuição das doses. Se, atualmente, não há venda do imunizante na rede privada brasileira, fabricantes como Moderna e Pfizer já estudam o ingresso nesse mercado no ano que vem.