Norte do RS Secretária de Saúde de Fontoura Xavier se irrita com queixas por falta de vacina e afirma: "Quem reclamou não vai ser vacinado agora" Na sexta-feira, havia 255 doses disponíveis, conforme a prefeitura, e mais de 400 pessoas com idade acima de 70 anos compareceram ao posto depois do chamamento da prefeitura