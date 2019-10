Parada cardiorrespiratória Ressuscitado: homem passa mal em frente a prédio onde ocorria curso de reanimação e é salvo por alunos e instrutores Rapidez no atendimento foi essencial para salvar a vida do pintor Flávio Aramis Teixeira, que reencontrou seus socorristas na manhã desta quarta-feira (16), na UTI do Instituto de Cardiologia, na Capital