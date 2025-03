Healthtech, fintech, agrotech e mais: entenda os segmentos de startups que estarão no South Summit

Edição de 2025 ocorre entre os dias 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Jefferson Botega / Agencia RBS

Muitos universos se encontram no South Summit Brazil 2025 e, com eles, uma variedade de expressões e palavras novas para quem está conhecendo o ambiente de inovação. Áreas como healthtech, fintech e agrotech são destaque no evento que ocorre no Cais Mauá, em Porto Alegre, entre os dias 9 e 11 de abril. Mas o que significam?

Conheça, abaixo, segmentos nos quais as startups de tecnologia se encaixam. A terminação "tech", que acompanha os nomes, refere-se à abreviação da palavra technology — tecnologia em inglês.

O Grupo RBS marcará presença na quarta edição do South Summit como Strategic Media Partner.

Dialeto do South Summit

Healthtech

É como são chamadas as empresas que atuam com inovação na área da saúde. São startups que utilizam tecnologia avançada para otimizar sistemas de exames e atendimentos ou para aperfeiçoar a gestão hospitalar e clínica, entre outros serviços.

OVYVA, DIO Inteligência Odontológica, Fibbo, LookInside e Telavita são algumas das healthtechs brasileiras que participam da edição deste ano. Junto com outras empresas internacionais do ramo, elas participarão da grande competição de startups.

Fintech

As fintechs são aquelas que utilizam a tecnologia para otimizar os serviços financeiros. As áreas de atuação são diversas, incluindo soluções para pagamentos digitais, investimentos, criptomoedas e sistemas de blockchain. Um exemplo prático de funcionalidades desenvolvidas são os aplicativos que permitem melhor gerenciamento do dinheiro e solução de problemas financeiros.

Entre as fintechs no South Summit 2025, destacam-se as finalistas da competição de startups, entre elas a chilena Creditu e a gaúcha Grana.ai, sediada em Porto Alegre, que apresenta soluções focadas em inovação financeira.

Agrotech

As startups do segmento agrotech buscam oferecer soluções tecnológicas para o agronegócio. Em larga escala nos últimos anos, a inovação direcionada ao campo prevê ferramentas como inteligência artificial, automação e Internet das Coisas para uso dos agricultores tanto nas plantações quanto nos rebanhos. Atualmente, também focam em soluções que auxiliem o agro na mitigação das mudanças climáticas.

TerraMares e umgrauemeio serão algumas das empresas com trabalhos ligados ao segmento participando do evento.

Foodtech

As foodtechs são aquelas que desenvolvem tecnologias para o segmento da alimentação. As soluções podem estar em diversos processos, da produção dos alimentos até a sua distribuição e comercialização.

Como atuam em ampla área, costumam ser as startups mais lembradas pelos usuários, a exemplo dos aplicativos de entrega, de rastreamento e até de procedência dos produtos. IFood, Liv Up e Urban Farmcy são algumas das mais conhecidas no segmento.

Edtech

Focadas no ramo da educação, as edtechs desenvolvem tecnologias para aprimorar o sistema educacional e o conhecimento pedagógico. São empresas que oferecem serviços como plataformas de ensino, cursos online, jogos educativos e gestão de aprendizagem, por exemplo.

Na edição deste ano, marcam presença representando o segmento a gaúcha Codifica e a espanhola Boxie by ClassInTheBox, entre outras.

Legaltech

Buscando desburocratizar processos, as legaltechs desenvolvem serviços como softwares de gestão utilizados a serviço da advocacia. As tecnologias desenvolvidas pelas empresas do ramo auxiliam os advogados na tomada de decisões rápidas, dando acesso a dados legais, como jurisprudência, estatutos, entre outros.

A gaúcha Jusfy, especializada em tecnologia jurídica, é uma das startups do segmento que marcará presença no South Summit este ano.

Palco da inovação

Considerado um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios da América Latina, o South Summit tem transformado Porto Alegre num dos polos da cultura inovadora. Serão mais de 1 mil investidores e 150 fundos de investimentos reunidos na edição deste ano, que contará com sete palcos de atrações e 38 mil metros quadrados.

Em 2024, o South Summit reuniu 23,5 mil pessoas, de 55 países. Foram mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups participantes.

O evento ainda recebeu 900 investidores e fundos de investimento com mais de US$ 213 bilhões.

