Ônibus invade agência do Banco do Brasil em Porto Alegre 

Um ônibus da empresa Carris invadiu uma agência do Banco do Brasil localizada na esquina das avenidas Farrapos e São Pedro, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre.

Segundo informações preliminares da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o acidente aconteceu pouco antes da 1h desta segunda-feira (24).

De acordo com o relato do motorista do ônibus, dois carros faziam um racha pela Avenida Farrapos no sentido bairro - centro. O coletivo vinha pela São Pedro, quando aconteceu o acidente.

Um dos carros bateu na lateral do ônibus, próximo à roda dianteira. O veículo ficou sem freio, invadindo o prédio da agência bancária. A Polícia Civil trabalha para confirmar a dinâmica dos fatos.

O motorista do ônibus, um homem de 47 anos não ficou ferido. No momento ele conduzia a linha T3 em direção à garagem, já sem passageiros.

O condutor do carro, um idoso de 65 anos ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. A avenida Farrapos está com uma faixa bloqueada no local do acidente, no sentido centro-bairro.

*Colaborou Josh Bitencourt