OSPA e Porto Alegre: uma história em harmonia; assista

O Perimetral Podcast lança um episódio especial dedicado à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), uma instituição que, desde 1950, marca a história cultural da cidade. A edição traz uma reflexão sobre a relevância da orquestra no imaginário dos porto-alegrenses e reforça seu papel como um dos grandes símbolos culturais do Rio Grande do Sul.