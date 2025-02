Melo promete memorial da enchente de 2024 e diz que falhas da contenção de cheias serão incluídas

Porto Alegre terá um memorial para a enchente de 2024 . A promessa foi feita pelo prefeito Sebastião Melo neste domingo (23), na Holanda, onde a comitiva gaúcha que busca soluções para as cheias visitou o Museu das Enchentes dos Países Baixos, em Ouwerkerk.

Conforme o prefeito, inicialmente o memorial da enchente será instalado no Paço Municipal, antigo edifício-sede da prefeitura. A ideia, segundo o prefeito, é garantir a memória sobre o que ocorreu na Capital .

— Eu acho que é importante a memória, é importante a reconstrução e o olhar futuro da tragédia climática que aconteceu. Penso que não tem lugar mais adequado para isso de que transformar um dos espaços do Paço no museu (da enchente). E aí eu vou resgatar a memória não só da enchente atual, mas também da de 1941 — disse Melo.

O prefeito diz que o futuro memorial não esconderá as falhas da prefeitura para contenção de cheias. Segundo Melo, contudo, a história da enchente não pode depositar toda a culpa sobre o prefeito que estava no cargo no momento da inundação.