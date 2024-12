Três militares ficam feridos em acidente com viatura da Brigada Militar em Porto Alegre

Um acidente com uma viatura da Brigada Militar deixou três militares feridos na tarde desta terça-feira (3) no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Aureliano de Figueiredo Pinto, em Porto Alegre.

Além da viatura, uma Toyota Hilux, também se envolveu no acidente um Volskwagen Gol branco, usado para transporte por aplicativo. Estavam no carro o motorista e uma passageira, que não se feriram.

Após a colisão, a viatura da Brigada Militar acertou o poste da sinaleira de pedestres no canteiro central da Aureliano. Dois militares tiveram escoriações leves e outro teve uma fratura no braço esquerdo. Eles receberam atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e já foram liberados. O trio se deslocava para atender uma ocorrência no momento da colisão.