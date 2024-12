Moradores de Cachoeirinha e de quase 30 bairros de Gravataí podem ficar sem água nesta quinta-feira

Bairros atingidos:

- Gravataí

Marrocos

São Jerônimo

Província

Morada do Vale 1 , 2 e 3

Nossa Chácara

Cohab A, B e C

São Luís

Cruzeiro

Vila Central

Parque Olinda

Santa Fé

São Vicente

Fundos do Bonfim

Vila Rica

Parque do Sol

Mundo Novo

São Judas Tadeu

Planaltina

Parque dos Eucaliptos

Garibaldino

Barnabé

São Geraldo

Águas Mortas

Tom Jobim

Dona Helena