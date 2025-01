Líder norte-coreano diz que novo sistema de mísseis hipersônicos pode dissuadir 'rivais' do Pacífico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou que o novo sistema de mísseis hipersônicos utilizado em um teste de lançamento nesta segunda-feira (6) servirá para dissuadir os "rivais" de Pyongyang na região do Pacífico, informou a agência oficial de notícias KCNA.

"O sistema de mísseis hipersônicos conterá de forma confiável qualquer um de nossos rivais na região do Pacífico que possa afetar a segurança do nosso Estado", afirmou Kim, que supervisionou o lançamento, em declarações publicadas pela KCNA.

O lançamento coincidiu com a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Coreia do Sul, um aliado estratégico de Washington na região.