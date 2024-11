Na madrugada do dia 26 de abril de 2024, o fogo tomou conta da unidade da Pousada Garoa da Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Sete meses depois do incêndio que provocou a morte de 11 pessoas e deixou 14 feridas, o inquérito da Polícia Civil, que apura o que aconteceu e as responsabilidades em relação ao prédio, ainda não foi concluído.