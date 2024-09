Desde as primeiras horas do domingo (8), o acesso à Casa de Cultura Mario Quintana, no centro de Porto Alegre, começou a reunir pessoas interessadas em degustar e comprar os produtos em exposição no encerramento de mais uma edição da Feira das Queijarias Gaúchas. O evento, aberto na sexta-feira (6), concentra alguns dos principais queijos e doces de leite artesanais produzidos no Rio Grande do Sul.