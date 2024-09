Interessados em participar da competição de startups do South Summit Brazil 2025 já podem realizar a inscrição. A quarta edição do evento em Porto Alegre está programada para ocorrer de 9 a 11 de abril, nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico. Os responsáveis pelos negócios podem fazer o cadastro até 20 de dezembro de 2024.