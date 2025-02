Polícia investiga circunstâncias de acidente entre ciclistas que deixou homem morto, em Porto Alegre

Imagem mostra momentos após o acidente na Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Redes sociais / Reprodução

A Polícia Civil vai investigar a dinâmica de um acidente envolvendo dois ciclistas, em Porto Alegre, que resultou na morte de um idoso no final de semana. O caso foi registrado às 7h45min de domingo (9), no viaduto Abdias do Nascimento, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no bairro Cristal.

Um dos ciclistas estaria se deslocando em alta velocidade no trecho quando atingiu o outro, que morreu no local. A vítima foi identificada como Pedro Alcir Teixeira Ferreira, de 71 anos, e morreu no local. Ele usava capacete.

O ciclista ferido é Loevi Schuster de Miranda Filho, de 42 anos. Conforme a Brigada Militar (BM), no local do acidente, ele teria dito que não sentia os membros inferiores. Ele está internado no Hospital Cristo Redentor (HCR). A instituição não deu maiores detalhes sobre o quadro dele, mas menciona que seu estado inspira cuidados.

A delegada Luciana Smith, que investiga o caso, pediu imagens do entorno para apurar a dinâmica do acidente e se de fato a colisão foi causada por Filho.

Na ocorrência, policiais do 1º Batalhão da Brigada Militar (1º BPM), que atenderam a ocorrência inicialmente, relataram demora no atendimento às vítimas por parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil também vai solicitar informações ao Samu. Delegada quer saber se a suposta demora pode ter interferido no estado de saúde das vítimas.