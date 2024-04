Um evento que vai além dos três dias em que foi realizado e que começa com uma visão de futuro para o Rio Grande do Sul e para a cidade. Assim foram definidos os legados e as perspectivas de realização do South Summit em Porto Alegre, em um bate-papo, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), nesta segunda-feira (8), com lideranças que participam ativamente não apenas da organização, mas de todo o conceito por trás da programação que tomou conta da Capital no final do mês passado.