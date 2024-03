Porto Alegre se despediu da terceira edição brasileira do South Summit nesta sexta-feira (22). O evento deixa como legado a multiplicação de novas conexões e investimentos. Por três dias, o Cais Mauá reuniu um público estimado em 24 mil pessoas, transferindo as atenções mundiais dos ecossistemas de inovação para o Rio Grande do Sul. Em 2024, a Capital e o Estado se beneficiaram de uma programação única, que contou com a participação de representantes de 55 países e mais de 600 speakers, o que deverá resultar em efeitos positivos de longo prazo.