Qual é o "segredo" que empresas do RS dividem para ter bons resultados

Em tempos polarizados, até o óbvio vira polêmica. Nos últimos meses, há um movimento global de ressignificação de práticas ESG (governança corporativa, social e ambiental). Mas quatro empresas que atuam no RS – da quais três nasceram aqui – descobriram um "segredo": cuidar do caixa, de pessoas e do ambiente não são atividades separadas: têm de andar juntas para obter sucesso.