Um alerta sonoro e a mestre de cerimônias no palco interromperam uma das palestras mais aguardadas do primeiro dia do South Summit em Porto Alegre, nesta quarta-feira (20). No Arena Stage, o fundador do Waze, Uri Levine, concluía um raciocínio sobre a tomada de decisões no processo de inserção dos produtos da inovação no mercado quando houve uma intervenção.