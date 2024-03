Uri Levine, cofundador do Waze, aplicativo israelense que mudou a forma como nos movimentamos em uma cidade, é um homem de frases fortes. Ele prevê o fim da indústria automobilística tal qual a conhecemos. Acredita que, no Brasil, as pessoas têm medo de cometer erros ou correr riscos. E sugere que, com a propagação da inteligência artificial (IA), veremos, em um primeiro momento, uso indevido da tecnologia, mas que, com o passar do tempo, ela aumentará nossa produtividade.