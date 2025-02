Paraguai se classifica para Mundial Sub-20 com vitória (1-0) sobre Uruguai

O Paraguai, que 'ressuscitou' com Antolín Alcaraz como técnico, venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta quinta-feira (13), na penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 disputado na Venezuela, e ficou com uma das quatro vagas que o torneio oferece para o Mundial da categoria deste ano, no Chile.

O gol veio com uma das armas mais tradicionais do futebol paraguaio: o jogo aéreo. Gadiel Paoli, zagueiro do Boca Juniors, marcou de cabeça aos 52 minutos, após uma cabeçada de Tiago Caballero em falta cometida por Octavio Alfonso.

O resultado deixa o Uruguai, cuja geração anterior de jovens venceu o Mundial Sub-20 de 2023, à beira da eliminação, dependendo do resultado da partida entre Colômbia e Chile ainda nesta quinta-feira.

Se os colombianos vencerem, a 'Celeste' não terá mais chances de conseguir uma vaga no Mundial.

O Uruguai havia atropelado o Paraguai com uma goleada de 6 a 0 na primeira fase, derrota que custou a Aldo Duscher o cargo de técnico da 'Albirroja' Sub-20, substituído por seu auxiliar, Antolín Alcaraz.

Brasil e Argentina, que também se enfrentam nesta quinta-feira às 22h (horário de Brasília) com a possibilidade de definir o título sul-americano, haviam conquistado suas vagas na rodada passada.

Eles lideram a tabela da fase final com nove pontos cada, seguidos por Paraguai com seis e Colômbia com três, enquanto Chile e Uruguai têm apenas um ponto cada.