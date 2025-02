Real Sociedad e Ajax vencem como visitantes na ida dos playoffs da Liga Europa

O meia-atacante Brais Mendez converteu um pênalti logo aos 11 minutos e encaminhou a vitória para o time espanhol, que ampliou com um golaço do ponta-direita japonês Takefusa Kubo (31').

O Ajax também venceu como visitante o Union Saint-Gilloise, com dois gols no segundo tempo, do dinamarquês Christian Rasmussen (59') e do belga Jorthy Mokio (71'). A equipe que se classificar depois do jogo de volta, que será disputado em Amsterdã, vai enfrentar Eintracht Frankfurt ou Lyon nas oitavas.