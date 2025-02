Laboratório de IA, descentralização e espaço online: as novidades do Instituto Hélice para 2025

Membros do Hélice no aniversário de seis anos do Instituto, em setembro de 2024.

O laboratório poderá ter aplicações na logística, na jornada do cliente, na manufatura inteligente e na gestão de estoques. Esses são apenas alguns exemplos que a diretora-executiva do Hélice, Salissa Paes , aponta.

Outra novidade é a descentralização do instituto, sem ter mais um espaço físico específico e passará a homologar espaços de inovação na região, criando casas Hélice. O grupo prevê ainda a criação de um espaço online para associados, a Comunidade Hélice. Nela, haverá conteúdos exclusivos da rede e de especialistas parceiros, mostrando as boas práticas do setor, além de outros produtos como o diagnóstico e acompanhamento do nível de inovação das empresas associadas.