Um cruzamento no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, preocupa moradores da região, que apontam falta de sinalização e segurança. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o entroncamento da Estrada João Antônio da Silveira — principal via do bairro — com a Rua Clara Nunes teve cinco acidentes desde o começo de 2024, dois deles fatais.