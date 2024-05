Morreu, aos 81 anos, Cláudio Barulho, um dos mais marcantes intérpretes da história do Carnaval de Porto Alegre. De acordo com o filho, Cláudio Custódio, o cantor foi vítima de um atropelamento, por volta das 20h desta terça-feira (30). O acidente ocorreu na Estrada João Antônio da Silveira, no bairro Restinga, na Capital. As causas estão sendo apuradas.