O intérprete de samba-enredo Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como Quinho, voz marcante do Carnaval do Rio de Janeiro, morreu nesta quarta-feira (3), aos 66 anos. A notícia foi confirmada pela escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na qual ele ficou imortalizado a partir do desfile de 1993, com o enredo Peguei um Ita no Norte, cujo refrão "explode coração, na maior felicidade" é lembrado até hoje. A causa da morte ainda não foi divulgada.