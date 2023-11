Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba no Carnaval de Porto Alegre, o ritmo nos barracões do Porto Seco é intenso. As agremiações das séries ouro e prata trabalham na montagem dos carros alegóricos e das fantasias. O ritmo é adiantado, tendo como foco os dias 23 e 24 de fevereiro de 2024.