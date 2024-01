O cantor sertanejo Jads, da dupla com Jadson, foi retirado de um hotel em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, após publicar um vídeo debochando do quarto em que estava hospedado nas redes sociais. Na gravação, chamou o local de "cafofo" e fez piada com uma cortina sem janela que cobre uma parede do cômodo.