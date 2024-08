Um incêndio atingiu o Morro da Polícia, no bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo moradores do entorno, um primeiro foco foi visto no início da manhã e se propagou rapidamente. Uma nuvem de fumaça se formou no local. As chamas foram controladas por volta das 13h30min.